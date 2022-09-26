ليبيا.. تواصل الاشتباكات بمدينة الزاوية والإعلان عن مقتل طفل وإصابات


Publié le Lundi 26 Septembre 2022 - 06:21 قراءة: 1 د, 5 ث
      
وكالات - تتواصل الاشتباكات في مدينة الزاوية الواقعة إلى الغرب من العاصمة الليبية طرابلس منذ عصر يوم الأحد، فيما أفيد بأن الحصيلة المعلنة عن مقتل طفل وتسجيل ثماني إصابات قابلة للزيادة.


وفي التفاصيل، نقلت "بوابة الوسط" عن سكان يقطنون مناطق قريبة من الاحداث، أن الاشتباكات متواصلة في مدينة الزاوية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما تلقى جهاز الإسعاف والطوارئ نداءات استغاثة من عائلات عالقة في مناطق قريبة من الاشتباكات.

ونُقل عن جهاز الإسعاف والطوارئ، إصابة منزل بالقرب من سوق الخصار بالمدينة، وتلقيه نداءات استغاثة، لا يستطيع تلبيتها لاستحالة "التحرك داخل المنطقة مع زيادة وتيرة الاشتباكات".
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وطلب جهاز الإسعاف والطوارئ، من جميع العائلات العالقة في نواحي وسط الزاوية ، وطريق المستشفى، وكذلك العائلات العالقة في منطقة الحرشة الاتصال برقمين هاتفيين محددين.

كما نقلت الصحيفة الإلكترونية ذاتها عن سكان من المنطقة أن الطريق الساحلي بالزاوية جرى إقفاله بسبب الاشتباكات، فيما "جرى تداول مقاطع مصورة تظهر أصوات إطلاق النار المتبادل".

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ طلب في وقت سابق من "القوى المتقاتلة بإعلان هدنة سريعة لإخراج العائلات العالقة بالمنطقة المحيطة بالاشتباكات، خصوصا أن بعض العائلات اتخذت من مصنع للرخام بالمنطقة ملجأ لها، مذكِّرا بأن الحصيلة المعلنة بوفاة طفل وثمانية إصابات قابلة للزيادة".

وتقول معلومات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الاشتباكات تدور بين مجموعتين مسلحتين، إحداها يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو والثانية بقيادة آمر ما يسمى (كتيبة السلعة) عثمان اللهب".

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