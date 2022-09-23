راقصة في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد.. مندوب ثقافة كبش فداء؟

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، أنه تم إعفاء ذاكر العكرمي من مهام مندوب الشؤون الثقافية بنابل.







كما تقرّر تكليف نوال الكداشي بمهام الإشراف على تسيير المندوبية المذكورة بصفة وقتية إلى حين تعيين مندوب جديد.



ووفق موزاييك قرار الإعفاء مرتبط بعرض الراقصة في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد بالحمامات و

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وسبق أن أصدرت



كما تقرّر تكليف نوال الكداشي بمهام الإشراف على تسيير المندوبية المذكورة بصفة وقتية إلى حين تعيين مندوب جديد.ووفق موزاييك قرار الإعفاء مرتبط بعرض الراقصة في افتتاح البطولة العربية لكرة اليد بالحمامات و بالبيان الصادر عن المندوبية وسبق أن أصدرت الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغا توضيحيا بعد ما أثاره حفل افتتاح البطولة العربية الـ37 للأندية أبطال الدوري والكأس من جدل وتعليقات.