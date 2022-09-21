روسيا تنشر حصيلة جديدة لقتلاها في أوكرانيا

وكالات - قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأربعاء، إن قواته فقدت نحو 6 آلاف جندي في المعارك منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.





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وجاء حديث شويغو خلال كلمة له عقب خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.وقال شويغو في كلمة بثها التلفزيون الروسي: "خسائر الجيش الروسي بلغت 5937 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية".في المقابل، قال وزير الدفاع الروسي إن القوات الأوكرانية خسرت نحو 60 ألفا من جنودها في الحرب.وكانت آخر إحصائية نشرتها موسكو بشأن قتلاها في أوكرانيا تعود إلى مارس الماضي.وقالت حينها إن 1351 جنديا روسيا قتلوا في الحرب، ومنذ ذلك التاريخ لم تنشر حصيلة جديدة.ورغم أن الرقم الذي أعلنه شويغو اليوم يبدو كبيرا بالمقارنة مع الخسائر التي أعلنت قبل 6 أشهر، لكنها أقل بكثير من الأرقام التي أعلنتها كييف والغرب.وتقول أوكرانيا إن الجيش الروسي خسر أكثر من 43 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب، بينما تفيد تقديرات غربية بأن العدد لا يتجاوز 15 ألفا.