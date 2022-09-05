بريطانيا.. تراس تفوز بزعامة حزب المحافظين خلفا لجونسون

وكالات - فازت وزيرة الخارجية ليز تراس، الاثنين، بزعامة حزب المحافظين البريطاني خلفا لبوريس جونسون، الذي تنحى عن منصبه بعد تمرد داخل فريقه الحكومي.





وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.وكانت التوقعات والاستطلاعات تشير إلى أن تراس ستصبح زعيمة جديدة لحزب المحافظين، بعد تنافس على مدى أسابيع مع وزير المالية السابق ريشي سوناك.واضطر جونسون لإعلان استقالته في يوليو بعد فضائح عدة. ومن المقرر أن يسافر إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث غدا الثلاثاء لتقديم استقالته رسميا.وستسافر تراس غدا الثلاثاء للقاء الملكة إليزابيث الثانية، لتلقي دعوة تشكيل الحكومة.ويقام حفل الاستقبال عادة في قصر باكنغهام، لكن الملكة البالغة من العمر 96 عاما موجودة في مقر إقامتها الاسكتلندي في بالمورال، ولأول مرة في عهدها ستستقبل جونسون وخليفته هناك.لكن من المرجح أن تكون احتفالات رئيس الوزراء المقبل قصيرة، مع أزمة تكلفة المعيشة المتصاعدة، حيث من المقرر أن يرتفع متوسط ​​فواتير الطاقة السنوية وحدها بنسبة 80 ٪ إلى 3549 جنيها إسترلينيا (حوالي 4180 دولارا أمريكيا) اعتبارا من أكتوبر.وتراس (47 عاما) هي رابع رئيس للحكومة منذ الاستفتاء على "بريكست"، وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.