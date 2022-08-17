إيقاف رجل تعمد الإساءة لطليقته الأجنبية وتهديدها بنشر صور خليعة لها


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 17:41قراءة: 0 د, 38 ث
      
تعهدت فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بالإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية "بالبحث في شكاية امرأة أجنبية ضد طليقها من أجل التهديد والإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات".


وبسماع المعنية أفادت بأنه رغم انفصالها عن زوجها خلال شهر أفريل المنقضي إلا أنه لم يكف عن إزعاجها وتهديدها بنشر صور خليعة تخصها.

وأضافت أنه نشر صورتها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتشهير بها وتشويه سمعتها من خلال إرسال صورها إلى معارفها.


وبسماع المظنون فيه اعترف بكل ما نسب إليه، مؤكدا أنه قام بمثل هذه التصرفات انتقاما من طليقته التي تحيلت عليه وسلبته أمواله وتولى تهديدها والضغط عليها قصد استرجاع مدخراته.
..



وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ به من أجل "التهديد ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها والإساء للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، مشيرة إلى أن الأبحاث متواصلة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251502



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 17 أوت 2022 | 19 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:44 19:10 16:08 12:30 05:38 04:03
Babnet
36°
Babnet45°Babnet% 41:الرطــوبة
تونــسBabnet30°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
45°-3037°-2832°-2633°-2533°-26
  • Avoirs en devises
    23857,1

  • (17 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21290 DT        1$ =3,16589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 aout)   1055,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   