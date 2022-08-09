الجزائر تستضيف أول مناورة لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022" بالاشتراك مع روسيا


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 06:34قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - قال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية إن التدريبات الروسية الجزائرية لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022" ستنظم لأول مرة في الجزائر في نوفمبر المقبل.


وجاء في البيان: "لأول مرة في الجزائر، ستنظم مناورة مشتركة بين روسيا والجزائر لمكافحة الإرهاب "درع الصحراء 2022"".

وستنظم المناور في شهر نوفمبر في ملعب هماجير للتدريب في الجزائر، وموضوعها: أعمال تكتيكية للبحث عن الإرهابيين في الصحراء وتدميرهم.


وبحسب البيان سيشارك في الحدث حوالي 80 جنديا روسيا من تشكيلات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز، و80 جنديا جزائريا.
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وجرت أول مناورة تكتيكية روسية جزائرية مشتركة في أكتوبر 2021 في ساحة التدريب "تارسكوي" في جمهورية أوسيتيا الشمالية الروسية، وشارك فيها حوالي 200 عسكري من البلدين.

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