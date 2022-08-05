بوتين وأردوغان:علاقتنا مهمة للاستقرار الدولي

وكالات -

وأكد الرئيسان في بيان مشترك عقب القمة على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.. إلى ذلك، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الرئيسين اتفقا خلال المباحثات على بدء سداد جزء من توريدات الغاز الروسية لتركيا بالروبل..