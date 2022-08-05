بوتين وأردوغان:علاقتنا مهمة للاستقرار الدولي

وكالات - شدد الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في ختام قمتهما في سوتشي، على الأهمية البالغة لعلاقات الصداقة القائمة على الثقة بين البلدين من أجل الاستقرار الإقليمي والدولي
وأكد الرئيسان في بيان مشترك عقب القمة على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.. إلى ذلك، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الرئيسين اتفقا خلال المباحثات على بدء سداد جزء من توريدات الغاز الروسية لتركيا بالروبل..
وأكد الرئيسان في بيان مشترك عقب القمة على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.. إلى ذلك، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن الرئيسين اتفقا خلال المباحثات على بدء سداد جزء من توريدات الغاز الروسية لتركيا بالروبل..
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