ماسك يقترح على بايدن الإفراج عن المدانين بقضايا المخدرات في الولايات المتحدة


Publié le Vendredi 05 Août 2022 - 21:49قراءة: 0 د, 29 ث
      
وكالات - اقترح الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، الإفراج عن المدانين بقضايا المخدرات في الولايات المتحدة على خلفية جهود الرئيس جو بايدن لإعادة لاعبة كرة السلة بريتني غراينر من روسيا .


وقال ماسك: "إذا كان الرئيس يعمل بجد لإخراج شخص ما من سجون في روسيا بسبب المخدرات، فلماذا لا نطلق سراح أشخاص في أمريكا مسجونين لنفس الأسباب".

ووفقا لماسك، فإنه لا ينبغي سجن الناس بسبب أفعالهم غير العنيفة.


وتم احتجاز بريتني غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي ، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

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