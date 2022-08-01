دار الإفتاء المصرية: فوائد الأموال في البنوك جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 07:56قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها، وعما إذا كان ذلك يعد ربا.


وعلى حسابها الرسمي في "فيسبوك"، قالت دار الإفتاء موضحة: "إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء".

وأضافت: "بل هو من العقود المستحدثة التي تتفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات في الفقه الإسلامي وتشتد حاجة الناس إليها، وتتوقف عليها مصالحهم، والأرباح التي يدفعها البنك للعميل هي عبارة عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثم فليست هذه الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجرها عقود تبرعات، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها".




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