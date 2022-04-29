فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا ولا أساس للأحاديث عن نزاع نووي محتمل


Publié le Vendredi 29 Avril 2022 - 18:33 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وكالات - شددت فرنسا على أن المساعدات العسكرية التي تقدمها باريس وحلفاؤها إلى أوكرانيا "لا تعني أن هذه الدول تخوض حربا ضد روسيا".


وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجوندر، اليوم الجمعة في حديث إلى قناة BFM: "لا نخوض حربا ضد روسيا، وينص القانون الدولي بشكل واضح على أن تقديم المعدات العسكرية لا يعد مشاركة في الحرب".

وتابعت: "ما نفعله عبارة عن تقديم دعم إلى دولة تعرضت لعدوان".


وقللت المتحدثة من شأن المخاوف من خطر اندلاع حرب نووية في العالم، مشددة على أن هذه الأحاديث "لا أساسا لها".

وأعربت لوجوندر عن إدانة باريس بشدة الضربات العسكرية التي شنتها روسيا أمس على العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هذه المدينة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن استهدافها بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى ورشات إنتاج تابعة لشركة "أرتيوم" المعنية بصناعة الصواريخ والصناعة الفضائية في كييف.

وانتقدت روسيا مرارا بتصدير الغرب أسلحة ومعدات عسكرية إلى كييف، في ظل مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أراضي أوكرانيا.

وحذرت موسكو غير مرة من أنها ترى في شحنات الأسلحة الغربية التي تصل أوكرانيا هدفا عسكريا مشروعا، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا من أنه في حال تعرض روسيا لأي تهديد استراتيجي، فإنها ستستخدم "أسلحة لا يمتلكها أي من خصومها".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245458



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الجمعة 29 أفريل 2022 | 28 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:08 16:02 12:24 05:28 03:52
Babnet
17°
 Babnet22° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1521°-1223°-1324°-1328°-14
  • Avoirs en devises
    24102,6

  • (29 avril)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,23981 DT        1$ =3,07426 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 avril)   1174,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   