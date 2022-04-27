بموجب شرط الشراء.. إيلون ماسك ممنوع من انتقاد "تويتر"

وكالات -

وتم نشر ملف من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يوضح بالتفصيل ملاحظات الاتفاقية، ويسمح لماسك، المحدد في المستند باسم "مستثمر حقوق الملكية"، "بإصدار تغريدات حول الاندماج أو المعاملات المتوخاة بموجب هذا المستند طالما أن هذه التغريدات لا تنتقص من قيمة الشركة أو أي من ممثليها".وحسب المعلومات تم تنفيذ البند بعد مفاوضات مثيرة للجدل بين مجلس إدارة "تويتر" وماسك، الذي تعهد بإعادة توسيط المنصة لحماية حرية التعبير.وكان ماسك كشف بشكل علني عن اعتقاده بأن القيادة المنتهية ولايته لـ"تويتر" لم تكن مجهزة لإطلاق إمكانات الشركة بشكل كامل.وأعرب موظفو "تويتر" الحاليون عن قلقهم بشأن أسلوب استخدام ماسك للمنصة، والذي يستخدمه بانتظام لنقل المعلومات الأساسية حول شركاته الأخرى، مثل Tesla وSpaceX ، وللسخرية من المنافسين مثل بيل غيتس وبيرني ساندرز.