على الهواء... انهيار فنانة مصرية معتزلة بعد عرض مشهد ساخن لها ومطالب بحذفه


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 13:36 قراءة: 0 د, 49 ث
      
وكالات - ارتفعت مشاهدات مشهد قديم للفنانة ميار الببلاوي من فيلم "ديسكو ديسكو"، بعد بكائها على الهواء ومطالبتها بحذفه بأي ثمن.

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سجّل محرك البحث "غوغل" أمس هجوما كبيرا من المستخدمين للبحث عن مشهد الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، الذي بكت بسببه خلال حلولها ضيفة على برنامج "سابع سما"، الذي تقدمه راغدة شلهوب عبر قناة "النهار".

وسجل الفيديو ارتفاعا في مشاهدته على "يوتيوب"، وسط حملة من المستخدمين للمطالبة بحذفه، احتراما لاعتزال الفنانة وتبرؤها منه، وندمها عليه، خاصة بعدما قالت بالنص خلال اللقاء: "أنا نفسي المشهد دا يتحرق وآخر حاجة كنت أتصورها إنك ممكن تعرضي هذا المشهد، ومش عايزة ابني يشوفه، وعارف إني لو كتبت اسمي على غوغل هيطلع الفيديو ده أول فيديو".
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وكانت الإعلامية راغدة شلهوب عرضت خلال حلقة الفنانة ميار الببلاوي ببرنامج "سابع سما" لقطة من مشهد ساخن لها، وقالت ميار فور عرضه: "لا لا بلاش لو سمحتِ لا بلاش مش قادرة"، لترد عليها راغدة شلهوب: "ليه متضايقة.. دا من أعمالك الفنية ومن تاريخك الفني"، فردَّت الفنانة المعتزلة قائلة: "دا تاريخ أسود".



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