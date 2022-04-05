مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة لزيلينسكي: اتخذ القرارات الصحيحة قبل فوات الأوان

وكالات -

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وذكّر نيبينزيا زيلينسكي الذي شارك في اجتماع مجلس الأمن عبر الإنترنت كيف تم انتظار السلام في دونباس، وحماية السكان الناطقين بالروسية والتي هي لغة زيلينسكي الأم، وكيف لم تتحقق هذه الآمال أبدا.وقال المندوب الروسي: "فلاديمير زيلينسكي، لا تدع الغرب ينفذ خططه، اتخذ القرارات الصحيحة الضرورية لبلدك، لأن الغرب مستعد للقتال في أوكرانيا حتى آخر أوكراني. اتخذ هذا القرار الآن. لاحقا قد يكون الأوان قد فات".