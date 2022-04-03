فرنسا: مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس تعقد تجمعها الانتخابي الأخير قبل الدول الأول من الاقتراع الرئاسي


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 20:11قراءة: 0 د, 25 ث
      
فرانس 24 - بحضور نحو خمسة آلاف من أنصارها، عقدت مرشحة حزب "الجمهوريون" اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس الأحد في باريس آخر تجمع انتخابي لها قبل أسبوع من الدور الأول.

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وأكدت موفدة فرانس24 دانة منصور أن بيكريس دعت في بداية خطابها إلى دقيقة صمت تكريما لضحايا الحرب في أوكرانيا وشكرت القيادات البارزة في حزب "الجمهوريون على دعمها. وفي خضم تأخرها في استطلاعات الرأي، هاجمت بيكريس حصيلة عهدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما هاجمت مرشحي اليمين المتطرف مارين لوبان وإيريك زمور.


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