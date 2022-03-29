قطر تضخ 5 مليارات دولار في مصر


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 11:16قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أعلنت وسائل الإعلام المصرية وجود اتفاق بين مصر وقطر على ضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت إلى أنه عقد اليوم الثلاثاء، اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

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