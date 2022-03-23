موسكو تعلن طرد عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 19:32قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - قالت وزارة الخارجية الروسية إنها سلمت السفارة الأمريكية في موسكو قائمة بعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين الذين سيتم طردهم بصفتهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

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وأوضحت الخارجية أن طرد الدبلوماسيين الأمريكيين هو رد على طرد واشنطن دبلوماسيين روسا من بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، وموظفا روسيا في الأمانة العامة للأمم المتحدة.

كما شددت الوزارة على أن "أي أعمال عدائية من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا ستلقى ردا حاسما ومناسبا".
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يذكر أن واشنطن كانت أعلنت في وقت سابق أنها طردت 12 دبلوماسيا روسيا، أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، مدعية أنهم مارسوا "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم"، فيما اعتبرت روسيا هذا القرار انتهاكا فظا وخطوة عدائية جديدة ضدها.

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