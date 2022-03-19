تحطم طائرة أمريكية شمالي النرويج خلال مناورات للناتو كان على متنها 4 أشخاص ولا يعرف مصيرهم


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 08:43قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها 4 أشخاص شمالي النرويج خلال مشاركتها في مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وأفاد التلفزيون النرويجي (NRK) فجر السبت، بسقوط طائرة عسكرية خلال مناورات "الرد البارد 2022" التي يجريها الناتو.

وقال المتحدث باسم مركز الانقاذ الرئيسي شمالي النرويج (HRS) يان إسكيل سيفرينسن، إن عمليات البحث تجري بصعوبة بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، وعلى متنها 4 أشخاص.
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وذكر أنهم لا يملكون معلومات حول مصير أفراد الطائرة.

فيما قال رئيس دائرة الاتصال في القوات المسلحة النرويجية، أولي كريستيان إيماوس، إنه لا تتوفر لديهم معلومات حول جنسية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة الأمريكية العاملة في إطار مهام الناتو.

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