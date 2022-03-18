صحيفة: إيران أنشأت نظاما مصرفيا سريا للالتفاف على عقوبات واشنطن

وكالات -

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ووفقا لدبلوماسيين غربيين ومسؤولي استخبارات ووثائق تحصلت عليها الصحيفة، فإن إيران "أنشأت نظاما مصرفيا وماليا سريا للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة بموجب العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة".وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النظام المالي السري "مكن طهران من تحمل الحصار الاقتصادي ومنحها نفوذا في المحادثات النووية متعددة الأطراف".وأضافت أن "النظام الذي يتألف من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية، والشركات الوكيلة المسجلة خارج البلاد، والشركات التي تنسق التجارة المحظورة... ساعد طهران على مقاومة ضغوط إدارة بايدن، وشراء الوقت للمضي قدما في برنامجها النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية".