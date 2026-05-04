وزارة الخارجية تكرّم سفراءها الراحلين في الذكرى السبعين لتأسيسها

مسارات دبلوماسية حافلة





أحيت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الذكرى السبعين لتأسيسها من خلال موكب انتظم بمقرها، تضمّن عرض شريط فيديو تكريمي خُصّص لاستحضار مسيرة عدد من السفراء الراحلين خلال السنة الأخيرة، تقديرًا لما قدّموه من خدمات للدبلوماسية التونسية.شمل التكريم الأسماء التالية:: تولّى مهام سفير لتونس في بروكسيل وروما والجزائر، كما شغل مناصب إقليمية بارزة، منها ممثل منظمة الوحدة الإفريقية بجنيف ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية بتونس، إلى جانب مسؤوليات حكومية ونيابية.: تقلّد خطط سفير في أبوظبي ولاهاي وبروكسيل، كما شغل مناصب حكومية منها كاتب دولة للخارجية ووزير للتجارة، إضافة إلى مهامه كنائب لمحافظ البنك المركزي.: شغل منصب سفير في أبيدجان وبراغ، وتنقّل بين عدة بعثات دبلوماسية، كما تولّى مسؤوليات مركزية بوزارة الخارجية، من بينها إدارة شؤون إفريقيا، وشغل خطة الأمين القار للاشتراكية الدولية.: تولّى مهام سفير لتونس في نيودلهي ولشبونة، وعُرف بمسيرة مهنية اتسمت بالجدية والانضباط، إلى جانب مسؤولياته بالإدارة المركزية.: تقلّد مناصب سفير في فيينا وباريس وبراغ، وممثل دائم لدى اليونسكو، كما شغل خطة مستشار برئاسة الجمهورية ومدير عام للتشريفات، وأسهم في التكوين الأكاديمي.: عمل سفيرًا في ستوكهولم وأثينا، وتحمّل عدة مسؤوليات بالإدارة المركزية، وتميّز بالكفاءة وحسن السيرة المهنية.: شغل خطة سفير في ستوكهولم، وممثل تونس لدى المنظمات الدولية بفيينا، ثم سفيرًا لدى سويسرا والفاتيكان، إلى جانب مهام إدارية وأكاديمية متعددة.