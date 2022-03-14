أردوغان: تركيا ستواصل بذل الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا

وكالات -

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء يوم الاثنين إنه ناقش الوضع في أوكرانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس خلال المحادثات في أنقرة.وأضاف، خلال مؤتمر مشترك مع شولتس في أنقرة، أن تركيا ستواصل بذل الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وصل إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الاثنين للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يدافع عن حياد بلاده مع العمل من أجل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.وذكرت السفارة الألمانية في أنقرة أن المستشار بدأ زيارته القصيرة بعد الثالثة والنصف بعد الظهر (12:30 ت.غ.) عبر زيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.وبحسب البرنامج الرسمي، سيستقبل أردوغان في القصر الرئاسي شولتس الذي يلتقيه لأول مرة منذ توليه منصبه خلفا لأنغيلا ميركل التي كانت تربطه بها علاقة مميزة.