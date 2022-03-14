حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. واشنطن تدين الهجوم الصاروخي قرب حدود بولندا وموسكو تطلب عتادا عسكريا من بكين

وكالات -

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واشنطن تدين الهجوم الصاروخي قرب حدود بولندا وموسكو تطلب عتادا عسكريا من بكين

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جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته حلف شمال الأطلسي (ناتو) بفرض منطقة حظر طيران فوق بلاده "قبل أن تسقط الصواريخ الروسية على أراضي الحلف"، في حين دانت واشنطن الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة أوكرانية قرب حدود بولندا أمس الأحد.وجاء نداء زيلينسكي بعد مقتل 35 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين إثر الهجوم الصاروخي على تلك القاعدة التي تقع في يافوريف بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.في غضون ذلك، نقلت واشنطن بوست (Washington Post) ونيويورك تايمز (New York Times) وفايننشال تايمز (Financial Times) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا ومعونات اقتصادية لمساعدتها على تجاوز العقوبات الغربية، غير أن متحدثا باسم السفارة الصينية في واشنطن قال لعدد من وسائل الإعلام "لم أسمع بذلك قط".من جهته، قال البيت الأبيض إن وفدا أميركيا برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي -اليوم الاثنين- في العاصمة الإيطالية روما، كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي لبحث الحرب في أوكرانيا.وقد صرح سوليفان خلال لقاء تلفزيوني بأن واشنطن أبلغت بكين بأنها لن تسمح لأي دولة في العالم بتعويض روسيا عن خسائرها من العقوبات.