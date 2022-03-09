تطورات حرب روسيا أوكرانيا .. واشنطن ترفض اقتراحا بولنديا بإرسال مقاتلات لألمانيا وتفاوض فنزويلا بشأن النفط

. ..

. .

منشآت أبحاث نووية



محادثات الأميركيين مع فنزويلا

واشنطن: لن نقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لأن ذلك سيكون محفوفا بمخاطر الحرب مع روسيا

رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اقتراحا لبولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز "ميغ 29" إلى ألمانيا لتكون تحت تصرف الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا. وقالت إن هذا القرار يخص حكومة وارسو.وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان أن واشطن ستواصل التشاور مع حلفائها وشركائها بشأن استمرار تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا.وأضاف أن اقتراح بولندا يظهر بعض التعقيدات اللوجستية التي تطرحها هذه المسألة، ولايمكن الدفاع عنه.واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أميركية لقوات حلف شمال الأطلسي في ألمانيا وتحليقها في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا يثير مخاوف جدية للحلف بأكمله.وأكد كيربي أنه ببساطة ليس من الواضح للإدراة الأميركية ما إذا كان هناك من منطق جوهري لذلك.لكن القيادة الأميركية في أوروبا أعلنت عن إرسال بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا لأغراض دفاعية.في الأثناء قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن بلادها قلقة من إمكانية سعي القوات الروسية للسيطرة على منشآت أبحاث نووية في أوكرانيا.وأضافت نولاند في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن واشنطن تعمل مع الأوكرانيين للحيلولة دون وقوع مواد الأبحاث البيولوجية في أيدي القوات الروسية.وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن قرار بولندا وضع مقاتلاتها روسية الصنع تحت تصرف بلادها تمهيدا لتقديمها لأوكرانيا جاء دون تنسيق مسبق.وأضافت نولاند في كلمة لها خلال جلسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن واشنطن ستبحث في كيفية سد فراغ احتياجات وارسو من تلك الطائرات، مشيرة إلى أن بلادها تدرس أيضا نشر بطاريات صواريخ باتريوت في بولندا.وأوضحت أن واشنطن تريد من بكين استخدام نفوذها مع روسيا لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا أو على الأقل للمساعدة في تشغيل الممرات الإنسانيةنقلت رويترز عن مصدرين أن المسؤولين الأميركيين طالبوا فنزويلا بتوريد جزء على الأقل من صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة كشرط لتخفيف العقوبات على كراكاس.وقالت المصادر نفسها إن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن أولويتهم هي تأمين الإمدادات للولايات المتحدة النفطية وأن أي تخفيف للعقوبات الأميركية سيكون مشروطا بتصدير فنزويلا نفطها مباشرة إلى الولايات المتحدة.وحسب المصادر أيضا فإن محادثات الأميركيين مع فنزويلا أحرزت تقدما طفيفا مع بحث واشنطن خيارات لإقناع مادورو بالابتعاد عن تحالفه مع بوتين.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن فرض حظر شامل على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز ومنتجات الطاقة الروسية وحظر الاستثمار الأميركي في قطاع الطاقة الروسي.وفي خطاب ألقاه الليلة الماضية قال بايدن إن القرار يحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس وإنه اتخذه بالتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والعالم.أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنها لن تستجيب للدعوات إلى فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لأن هذا الإجراء سيكون محفوفا بخطر نشوب حرب مع روسيا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الثلاثاء: "إعلان منطقة حظر طيران محدودة سيتطلب في أي حال من الأحوال فرض حظر طيران حتى لو كان يدور الحديث عن منطقة جغرافية أصغر، هذا الأمر سيظل يتطلب إسقاط الطائرات الروسية في حال دخولها إلى هذه المنطقة".وتابعت بساكي: "لهذا السبب لا تزال لدينا مخاوف من أن هذا الإجراء من شأنه أن يكون تصعيدا للأوضاع يمكن أن يقودنا إلى الحرب مع روسيا، الأمر الذي لا ينوي الرئيس القيام به".كما أشارت بساكي إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان زعماء بعض الدول الاستعداد للعمل مع روسيا وأوكرانيا لحلحلة التوتر الراهن.وياتي تعليق المتحدثة باسم البيت الأبيض على نشر رسالة مفتوحة وقع عليها مسؤولون سابقون تصفهم وسائل الإعلام بـ"نخبة السياسة الخارجية" في الولايات المتحدة تدعو إدارة بايدن إلى إعلان "منطقة حظر طيران محدودة" فوق أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا هناك.