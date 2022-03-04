قديروف يتوجه بطلب لبوتين لإصدار أمر بالسيطرة على مدينتي خاركوف وكييف في أوكرانيا


Publié le Vendredi 04 Mars 2022 - 06:16قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - توجه رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلب بإصدار "أمر" للمقاتلين بالسيطرة على خاركوف وكييف ومدن أوكرانية أخرى.

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وقال الرئيس الشيشاني في قناته على ""تيليغرام" متوجها بكلامه إلى الريس الروسي: "أعطوا أمرا لمقاتلينا بالاستيلاء على خاركوف وكييف وجميع المدن الأخرى، بسرعة وبشكل دقيق وفعال".

وأضاف الرئيس الشيشاني: "أطلب منك بإلحاح أن تغض الطرف عن كل شيء وتتركهم (المقاتلين) يكملون المهمة هناك خلال يوم أو يومين، هذا فقط سينقذ دولتنا والشعب".
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ووصف الرئيس الشيشاني الوضع في أوكرانيا بأنه تهديد للدولة بأكملها، وشدد على أن "المفاوضات جيدة والديمقراطية وحرية التعبير وحياة الإنسان مهمة" لكن "إخواننا وأقاربنا وأصدقائنا سيموتون هناك".

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