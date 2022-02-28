صفارات الإنذار والقصف الجوي يدوي قبل فجرالاثنين في أوكرانيا


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 06:49 قراءة: 0 د, 45 ث
      
متابعة اليوم الخامس من الغزو الروسي لأوكرانيا -

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صفارات الإنذار والقصف الجوي يدوي قبل فجرالاثنين في أوكرانيا
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BBC - أشرقت الشمس مع انطلاق صفارات الإنذار في كييف، في اليوم الخامس من الغزو.

وواصل العديد من سكان المدينة الاحتماء تحت الأرض.

ووردت أنباء عن مزيد من الانفجارات خلال الليل في العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

وتقول أوكرانيا إن قواتها تمكنت من صد عدة هجمات شنتها القوات الروسية في محاولة لاقتحام ضواحي العاصمة.

وقال قائد القوات المسلحة الكولونيل الجنرال الكسندر سيرسكي في بيان صدر قبل حوالي ساعة "أظهرنا أنه يمكننا حماية منزلنا من الضيوف غير المدعوين".

في غضون ذلك، أظهرت لقطات فيديو نُشرت ليلاً حريقًا في مبنى سكني في تشيرنيهيف، اندلع بعد أن ضربه صاروخ روسي، وفقًا للتقارير.

كما تم الإبلاغ عن انفجارات في خاركيف في الشرق، وهي المدينة التي كانت مسرحًا لصراع عنيف يوم الأحد بعد أن استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على ثاني أكبر مدينة في البلاد من القوات الروسية.

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