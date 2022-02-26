أنباء عن رفض الرئيس الأوكراني عرضا أمريكيا بإجلائه من البلاد

وكالات -

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قالت وسائل إعلام أميركية إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض عرضا من واشنطن لمساعدته على مغادرة أوكرانيا.وذكرت وكالة أسوشيتيد برس، نقلا عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى اطلع على المحادثة، أن زيلينسكي قال "المعركة هنا. أنا بحاجة إلى ذخيرة، لا وسيلة للمغادرة".كما استشهدت صحيفة واشنطن بوست بمسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قالوا إن حكومة الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة زيلينسكي.وقد أشادت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع برد الرئيس الأوكراني على الغزو الروسي، عندما تعهد بمواصلة القتال قائلاً: "عندما تهاجمنا سترى وجوهنا وليس ظهورنا".وكان زيلينسكي قد نشر أيضًا مقطع فيديو صوره بنفسه في وقت سابق الجمعة، يظهره ومساعديه الرئيسيين في العاصمة، رافضا التقارير التي تحدثت عن فراره من كييف.