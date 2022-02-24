فيديو.... تعرف على تاريخ التوتر بين روسيا وأوكرانيا


Publié le Jeudi 24 Février 2022 - 12:51 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البري العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

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وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذي يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أيّ تدخل خارجي في أوكرانيا ودعا في الوقت نفسه الجيش الأوكراني لإلقاء السلاح.


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كيف ساء الوضع في شرق أوكرانيا؟

في عام 2014، انتزعت روسيا السيطرة على الأراضي الأوكرانية في شبه جزيرة القرم ودعمت القوات الانفصالية التي تحارب في منطقتي دونباس ولوهانسك الشرقيتين.

تسبب النزاع في الشرق في إزهاق أرواح ما يربو على 14000 شخص، وأعلنت الجماعات الانفصالية من جانب واحد قيام ما سمتهما جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.





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