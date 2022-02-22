البرلمان الروسي يصدق على معاهدتي الصداقة والتعاون مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك


Publié le Mardi 22 Février 2022 - 15:28 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - صدق مجلس الاتحاد، أي الغرفة العليا بالبرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، على معاهدتي الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

...

وفي وقت سابق من اليوم، جرى التصديق على المعاهدتين المذكورتين من قبل مجل النواب (الدوما) الروسي.

وجاء تصديق البرلمان الروسي على هذه الخطوة بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء الجمهوريتين، دينيس بوشيلين، وليونيد باسيتشنيك، مساء أمس الاثنين، على المعاهدتين، وذلك عقب إعلان بوتين اعتراف روسيا باستقلالهما عن أوكرانيا.
..


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، على المعاهدتين المذكورتين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241519



  2.05% (211276 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 22 فيفري 2022 | 21 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:09 15:39 12:40 06:59 05:33
Babnet
16°
 Babnet16° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
10.8 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
16°-1118°-1019°-818°-914°-10
  • Avoirs en devises
    23469,6

  • (21 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27613 DT        1$ =2,87917 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 fev)   1247,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   