انس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات

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حافظت التونسية انس جابر على مركزها العاشر عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.وكانت انس جابر شاركت خلال الاسبوع الماضي في بطولة سوق دبي الحرة وخرجت من الدور ربع النهائي على يد الرومانية سيمونا هاليب.وستخوض اللاعبة التونسية هذا الاسبوع منافسات بطولة الدوحة ذات 1000 نقطة المقررة من 21 الى 27 فيفري الجاري على ملاعب ذات ارضية صلبة، وستستهل مشوارها بملاقاة البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش يوم الثلاثاء في الدور السادس عشر.وازاحت البيلاروسية الياكسندرا ساسنوفيتش في الدور 32 يوم الاحد الصينية شواي زهانغ 2-صفر (6-1 و6-1).