رئيس أوكرانيا.. من ممثل كوميدي إلى رئيس يستعد لحرب محتملة

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أصبح رئيسا بسبب دوره في مسلسل خادم الشعب، فوجد نفسه متورطا في أكثر الأحداث سخونة في العالم، الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي، حقق فوزا كاسحا بانتخابات الرئاسة الأوكرانية عام 2019، وهزم منافسه المنتهية ولايته بتروبوروشنكو وحصل على 73 % من الأصوات مقابل 25 %تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن زيلينسكي لم يعمل في السياسة من قبل وكل علاقته بها كانت في سياق عمله بأحد الأدوار الدرامية، ليستيقظ من حلم الرئاسة على كابوس الغزو المحتملالرئيس الأوكراني من مواليد 1978 في مدينة كريفوي روج، حصل على شهادة القانون من جامعة كييف، وخلال سنوات دراسته انضم إلى مسرح الجامعة، وترأس عام 2003 شركة لإنتاج محتوى ترفيهي.في العام نفسه تزوج صديقته إيلينا كياشكو، وفي عام 2005 أنتج مسلسل كوميدي، يتناول التطورات السياسية في البلاد في إطار ساخر، وفي عام 2015 عرض مسلسل خادم الشعب، الذي أدى فيه شخصية مدرس التاريخ، والذي أصبح لاحقا رئيسا للبلاد، المسلسل حقق نجاحا كبيرا في أوكرانيا ما جعل الروح المعنوية له ترتفع ويتخذ قراره المصيري.في عام 2018 أعلن ترشحه للانتخابات ومنذ ذلك الحسن حملته السياسية وانتصر فيه على منافسه بوروشنكو ليجد نفسه متورطا مع ثاني أقوى جيوش العالم.