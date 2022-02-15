بالفيديو.. كيف تحاصر روسيا أوكرانيا عسكريا؟


Publié le Mardi 15 Février 2022 - 20:47 قراءة: 1 د, 1 ث
      
وكالات - حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لتقديرات أمريكية، مما أثار مخاوف مسؤولي الاستخبارات الغربية والأوكرانية من أن الغزو قد يكون وشيكا.

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وتقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أنه بالتزامن مع جهود دبلوماسية حثيثة لتجنب الحرب، يحذر محللون من أن الجيش الروسي يشكل تهديدًا مباشرًا لأوكرانيا.

روسيا أكبر دولة تملك قنابل نووية في العالم، بنحو 7 آلاف قنبلة نووية حسب موقع "أرمز كنترول"، بينها حوالي 2700 قنبلة استراتيجية وتكتيكية مخزنة وأكثر من 1500 رأس جاهز للإطلاق باستخدام أكثر من 500 صاروخ بالستي عابر للقارات وغواصات وقاذفات استراتيجية.
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ويملك الأسطول الروسي "طوربيد يوم القيامة"، الذي تم الكشف عنه عام 2015 ويعد أخطر سلاح نووي في العالم.

قبل نحو 3 سنوات قالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصراحة، " لماذا نحتاج هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة به؟"، مهددا خلال لقاء تلفزيوني باللجوء إلى السلاح النووى، إذا شن الغرب أو الناتو هجمات صاروخية ضد بلاده.

وفي 2022 عاد ليكرر نفس التهديد، خلال مؤتمر صحفي مع إيمانويل ماكرون، إذا تم قبول طلب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، والتحرك عسكريا مع كييف لاستعادة شبه جزيرة القرم، حيث أكد تفوق روسيا في القدرات النووية، لكن هل هي مجرد تهديدات دون تحركات على الأرض؟.

المصدر: قناة الغد



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