كأس العرب: منتخب محاربو الصحراء يجتاز لبنان بثنائية

Publié le Samedi 04 Decembre 2021 - 16:19 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حقق منتخب الجزائر فوزاً على حساب لبنان بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.

والتقى منتخب الجزائر مع لبنان على استاد الجنوب في الوكرة، وذلك في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2021 بقطر.






سيطر المنتخب الجزائر على أحداث اللقاء منذ بدايته إلى نهايته، وسط تراجع تام لعناصر لبنان للدفاع عن مرماهم أمام القوة الضاربة لمحاربي الصحراء.

وشهدت الدقيقة “13”، أضاع المنتخب الجزائري فرصة هدف محقق بعد رأسية ارتطمت في العارضة وعادت للاعبين الجزائريين ولكن دفاع لبنان يزود عن مرماه باستماتة.

كما واصل مصطفى مطر حارس مرمى لبنان، ظهوره المميز في البطولة العربية وتصدى للعديد من الفرص الخطيرة للجزائر.

وتمكن منتخب الجزائر من فك شفرة شباك حارس لبنان مصطفى مطر من خلال ركلة جزاء سجلها ياسين براهيمي خلال الدقيقة “69”.

وأضاف طيب مزياني الهدف الثاني لصالح الجزائر في الوقت القاتل قبل نهاية الشوط الثاني من المباراة.








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