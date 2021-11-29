الكرة الذهبية: ميسي افضل لاعب في العالم للمرة السابعة

وكالات -

وهي المرة السابعة التي يتوج فيها ميسي بالجائزة متفوقا على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني) ولاعب وسط تشلسي الإنكليزي الدولي الإيطالي جورجينيو.ونجح "البرغوث" البالغ من العمر 34 عاما في ترجيح كفته في السباق النهائي على الجائزة، بالتأكيد بفضل تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا هذا الصيف، وهو الأول بألوان منتخب بلاده منذ 16 عاما.وقال ميسي الذي توج بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة الموسم الماضي قبل انضمامه الى باريس سان جرمان هذا الصيف "إنه أمر لا يصدق أن أكون هنا مرة أخرى. قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، اعتقدت أن هذه كانت سنواتي الأخيرة واليوم ها أنا أمامكم مجددا".وأضاف "بدأ سؤالي متى سأعتزل، و أنا اليوم هنا في باريس، سعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق أهداف جديدة، وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".وتابع "تمكنت من تحقيق حلمي (مع الأرجنتين) بعد القتال لسنوات وتعثري كثيرًا، ونجحت في الأخير في إحراز اللقب. أعتقد أنني حصلت على هذه الجائزة بفضل ما نجحنا في تحقيقه في كوبا أمريكا، وأهديها إلى زملائي في الفريق".الأرجنتني ليونيل ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.- الإيطالي جورجينو (تشيلسي)- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)- الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)توج بها الإيطالي جيانلويجي دوناروما حامي عرين باريس سان جيرمان الفرنسي.6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)7- المصري محمد صلاح (ليفربول)8- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)9- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)10- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)