ليبيا.. لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي ترفض طعن سيف النصر ضد ترشح حفتر

Publié le Dimanche 28 Novembre 2021 - 21:46 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - رفضت لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي الليبية الطعن المقدم من المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد ترشح نظيره خليفة حفتر.

وقال سيف النصر في تصريح لموقع "أبعاد": "تقدمت بطعن ضد خليفة حفتر في بنغازي منذ الخميس الماضي، ورفض الطعن أمر متروك للقضاء لا نتدخل فيه".

وأضاف: "سنبحث مع المحامي الخاص إمكانية استئناف الطعن في بنغازي إذا كان ذلك ممكنا من جديد".

وأعلن حفتر في 16 نوفمبر الحالي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.

وقال بمناسبة إعلان ترشحه: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة"، مشيرا إلى أنه "لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".

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