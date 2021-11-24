حتى اليوم، هناك47 دولة في العالم تعترف بشهادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك"

وكالات - قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا تتفاوض مع عدد من الدول الأوروبية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد كوفيد-19.



وأضاف لافروف، في منتدى "الأجندة الدولية للبزنس الروسي: التحديات والمخاطر واستراتيجية التفاعل مع الدولة"، أن هنغاريا تسمح لحملة شهادة التظعيم باللقاح الروسي بدخول اراضيها دون الحاجة إلى الحجر الصحي وإجراء اختبار PCR. واعتبارا من 1 ديسمبر ستفتح إسرائيل حدودها أمام حملة شهادة التطعيم الروسية هذه.



حتى اليوم، هناك47 دولة في العالم تعترف بشهادات التطعيم الروسية، وتضم قائمة هذه الدولة: أبخازيا وأرمينيا وبيلاروس وبلغاريا والبوسنة والهرسك، وهنغاريا وفنزويلا وجورجيا ومصر وزيمبابوي، وكازاخستان وقرغيزستان وقبرص والمغرب والمكسيك، وكذلك مولدوفا ومنغوليا ورومانيا، ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفينيا وتركيا وأوزبكستان والجبل الأسود وأوسيتيا الجنوبية.



وأما البلدان التي، تطلب شهادة التطعيم وكذلك اختبار PCR سلبي لتسمح بدخول أراضيها، فهي أذربيجان ألبانيا البحرين، واليونان والأردن وإيران وكينيا، لبنان، تونس وكذلك سلطنة عمان.



