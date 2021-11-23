راموس يدخل تشكيلة باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر سيتي

Publié le Mardi 23 Novembre 2021 - 14:42 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يقترب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان من خوض أول مباراة له منذ أكثر من ستة أشهر بعد اختياره ضمن التشكيلة المسافرة لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأربعاء في المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانضم اللاعب الإسباني إلى سان جيرمان في جويلية في انتقال مجاني بعد 16 عاما قضاها مع ريال مدريد لكن لم يكن بوسعه اللعب بسبب إصابة طويلة في ربلة الساق غاب بسببها عن معظم الموسم الماضي وحملة إسبانيا في بطولة أوروبا.

وتمكن اللاعب البالغ عمره 35 عاما من المشاركة في التدريبات لثلاثة أسابيع دون أي مشكلة واختاره المدرب ماوريسيو بوكيتينو ضمن تشكيلة من 23 لاعبا لمواجهة مضيفه سيتي حيث يسعى الفريق الفرنسي للتأهل إلى دور خروج المغلوب.
ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الأولى بثماني نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن سيتي المتصدر قبل مباراتين من النهاية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236630



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 | 18 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:47 12:13 07:06 05:35
Babnet
21°
 Babnet21° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1422°-1520°-1519°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    20831,0

  • (22 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,25819 DT        1$ =2,89389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 nov)   1493,2 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة