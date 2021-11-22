ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية

Publié le Lundi 22 Novembre 2021 - 16:50 قراءة: 0 د, 46 ث
      
وكالات - أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مساء الاثنين غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم قرابة 80 مرشحا من المقرر أن يخوضوا السباق الانتخابي يوم 24 ديسمبر.

واليوم الإثنين، تقدم 14 مرشحا بينهم امرأة واحدة، بأوراق ترشحهم إلى أفرع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكان آخر هؤلاء المرشحين هو سليمان البيوضي والذي سلم أوراق ترشحه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.

والسباق نحو المنصب الرفيع لم يقتصر على الرجال، حيث تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة لتصبح أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ ليبيا.

وأجلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا مؤتمرها الصحفي الذي كان مقررا مساء الاثنين والخاص بإعلان انتهاء مرحلة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وبحسب إعلان للمفوضية، فقد جاء التأجيل بسبب تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، بحلول اليوم الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح.

كما جاء التأجيل نظرا لضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح، وعدم إمكانية عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين.

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