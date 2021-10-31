السعودية تعلن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ووديعة ب 3 مليار دولار لباكستان

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 22:30 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة كورونا بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المملكة تعتبر من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة، لافتاً إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

كما لفتت إلى أنه بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

وبيّنت الوزارة أن هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235276



En continu

Toutes les news

الأحد 31 أكتوبر 2021 | 25 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:25 15:00 12:10 06:42 05:15
Babnet
21°
 Babnet26° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-2027°-2025°-1930°-1921°-18
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة