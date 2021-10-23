أردوغان: أمرت بإعلان 10 سفراء "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

Publié le Samedi 23 Octobre 2021 - 16:31قراءة: 0 د, 34 ث
وكالات - صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بأنه أمر وزارة الخارجية باعتبار 10 سفراء، من بينهم سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا "أشخاصا غير مرغوب فيهم".

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت"، وذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.

وكانت الخارجية التركية استدعت الثلاثاء سفراء 10 دول - هي الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا - بسبب ما وصفته ببيان "غير مسؤول" يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا.



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