فرانس 24 - شهدت أسعار الوقود في فرنسا زيادة وصلت لحدود قياسية، وقد تؤدي فواتير الطاقة المرتفعة مثل الغاز والكهرباء إلى إعاقة إنفاق المستهلكين. هذا بدوره سيبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا. وقد طلبت الحكومة من الشركات تقليص نشاطها للحفاظ على الطاقة، كما حددت سقفا للأسعار يمنع المزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة... فيديو
فرنسا: ارتفاع قياسي في أسعار الوقود والحكومة تتدخل لتحديد سقفها والحفاظ على الطاقة
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الأربعاء 20 أكتوبر 2021 | 14 ربيع الأول 1443
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