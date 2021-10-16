17 أكتوبر 1961: ما الذي حصل بباريس في ذلك اليوم ولماذا قتلت الشرطة المتظاهرين الجزائريين؟

فرانس 24 -

بعد ستين عاما على مرورها، تشهد فرنسا السبت ولأول مرة، مراسم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 والتي راح ضحيتها جزائريون على يد الشرطة في العاصمة باريس آنذاك. ففي أي سياق وقعت المجزرة، وما الذي حصل في ذلك اليوم؟ ... فيديو