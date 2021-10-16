17 أكتوبر 1961: ما الذي حصل بباريس في ذلك اليوم ولماذا قتلت الشرطة المتظاهرين الجزائريين؟

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 18:20قراءة: 0 د, 14 ث
فرانس 24 - بعد ستين عاما على مرورها، تشهد فرنسا السبت ولأول مرة، مراسم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961 والتي راح ضحيتها جزائريون على يد الشرطة في العاصمة باريس آنذاك. ففي أي سياق وقعت المجزرة، وما الذي حصل في ذلك اليوم؟ ... فيديو



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