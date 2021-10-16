"الخزانة الأمريكية": شركات أمريكية دفعت 590 مليون دولار للهاكرز خلال النصف الأول من 2021

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 07:15قراءة: 0 د, 30 ث
وكالات - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن حجم المبالغ التي دفعتها الشركات الأمريكية للهاكرز بعد تعرضها للهجمات بفيروسات الابتزاز، بلغت 590 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021.

وأشار تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية إلى أن فيروسات الابتزاز الالكتروني تشكل خطرا متزايدا على القطاع المالي الأمريكي وأوساط الأعمال والمجتمع.

وأضاف التقرير أن المبالغ التي تم دفعها للهاكزر في النصف الأول من عام 2021 تجاوزت ما تم دفعه في عام 2020 بأكمله، حيث بلغ الثمن 416 مليون دولار.

وكانت الولايات المتحد قد نظمت يوم الخميس اجتماعا افتراضيا بمشاركة نحو 30 دولة، تصدرت اهتمامها قضية محاربة المجرمين في المجال السيبراني، وخاصة فيروسات وبرمجيات خبيثة تستخدم للابتزاز.

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