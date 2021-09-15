المكسيك..السجن 28 عاما ل Carrillo Fuentes زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات

أعلنت النيابة العامة المكسيكية الحكم بالسجن 28 عاما على فيسينتي كاريليو فوينتيس(58 عامًا) زعيم عصابة "خواريز"، إحدى أكبر عصابات المخدرات في المنطقة.



وأشارت النيابة العامة في بيانها، الثلاثاء، إلى أن كاريليو فوينتيس أدين في الكثير من التهم الجنائية الموجهة إليه على الجرائم التي ارتكبها ضمن العصابة الإجرامية، بما فيها تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة.



وتم إلقاء القبض عليه في أكتوبر/تشرين أول 2014 بمدينة توريون في ولاية كواهويلا المكسيكية، واحتجز في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة بولاية خاليسكو في غربي البلاد.



يذكر أن فيسينتي كاريليو فوينتيس الملقب بـ"إل فيسيروي" كان من أبرز تجار المخدرات المكسيكيين منذ التسعينات من القرن الماضي، وأحد مؤسسي عصابة "خواريز"، التي تعتبر إحدى أكبر العصابات التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة.



وكانت الولايات المتحدة قد عرضت بوقت سابق مبلغ 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه، حيث اتهمته السلطات الأمريكية بتهريب الماريجوانا والكوكايين وتبييض الأموال وإعطاء الأوامر باغتيالات وجرائم قتل وغيرها.



