إسبانيا.. مظاهرة رافضة لازدياد حالات الانتحار بسبب كورونا

الأناضول -



المتظاهرون طالبوا الأحزاب السياسية بإصدار "خطة وطنية لمنع الانتحار" عبر زيادة عدد الأطباء النفسيين في المستشفيات وبرامج الصحة النفسية

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، احتجاجات على ازدياد حالات الانتحار في البلاد، عقب تفشي فيروس كورونا.وأفاد مراسل الأناضول، السبت، بتجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى وزارة الصحة في مدريد، استجابة لدعوة أطلقتها منظمة "منهاج لوقف الانتحار" (غير حكومية).وطالب المتظاهرون جميع الأحزاب السياسية في البرلمان، وخاصة حكومة الائتلاف اليسارية، بإصدار "خطة وطنية لمنع الانتحار"، عبر زيادة عدد الأطباء النفسيين في المستشفيات وبرامج الصحة النفسية.وأكد مسؤولو المنظمة أنهم يبذلون جهودا كبيرة للكشف عن أسباب ازدياد محاولات الانتحار، وضرورة توعية المجتمع بخطورة المشكلة وسبل حلها.وحذرت غرفة علماء النفس في إسبانيا، في وقت سابق، من زيادات في نسب محاولات الانتحار وسط الشباب المصابين بكورونا، بنسبة 250 بالمئة.وبحسب معطيات معهد الإحصاء الإسباني، شهدت البلاد 3 آلاف حالة انتحار، في 2019.