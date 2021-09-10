وليد الحجام لرويترز: الرئيس سيعلن قريبا عن خطة لتغيير النظام السياسي في تونس

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 00:58قراءة: 1 د, 6 ث
فرانس 24 - أعلن وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي لرويترز الخميس أن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.

وأوضح الحجام: "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل. تغيير النظام يعني تغيير الدستور عبر الاستفتاء ربما. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".

وأكد أن هذه هي خطة الرئيس وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب. ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيّد.

وكان سعيّد قد أمسك بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.

تبنت تونس الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت ثورات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.

وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء سعيّد على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية.

وتواجه تونس مشكلات اقتصادية خطيرة وتهديدا يلوح في الأفق لمالية العامة، وكانت قد بدأت للتو محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض جديد لكنه توقف منذ إطاحة سعيد برئيس الوزراء.

وحث سفراء مجموعة الدول السبع هذا الأسبوع سعيد على تشكيل حكومة وإعادة تونس إلى النظام الدستوري الذي يلعب فيه برلمان منتخب دورا بارزا.


فرانس24/ رويترز



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 232152

MZAWWAR  (Canada)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 13h 30m |           
Il viendra un jour proche vous serez tous en prison avec votre Jules César. vous serez dans une seule cellule avec les grands criminels

Goldabdo  ()  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 08h 47m |           
طبعا الاستفتاء سيكون تحت اشراف وليد الحجام و عد الاصوات سيكون في قصر قرطاج.

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 10 Septembre 2021 à 06h 12m |           

عندما يرتقي السياسيــــــــــــــــــــون الى مستوى الأمانة، وقتها سيكون لأوطاننا شأن بين الأمم...

ارفعوا أيديكم عن عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولنا، فهي تعشق الطير بعيدا في السماء....

تونس برجالها و لن ترضى ان تحكمها نادية عكاشة و مايا القصوري و حثالة من المستشارين الغير
منتخبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من الشعب......الإستفتاء الشعبي و الصندوق هما الفيصل




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