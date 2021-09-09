الحكومة الليبية: فتح المعابر مع تونس الأسبوع القادم

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 22:46قراءة: 0 د, 46 ث
الأناضول - أعلنت الحكومة الليبية، مساء الخميس، أن فتح المعابر البرية والجوية مع جارتها تونس، سيتم خلال الأسبوع القادم.

جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، نشره عبر صفحته على فيسبوك.

وقال حمودة: "تم الاتفاق على عودة فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية خلال الأسبوع القادم وفق البروتوكول الصحي الموحد بين الجانبين الليبي والتونسي"

وفي وقت سابق، الخميس، ناقش رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مع الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس "مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن" وفق بيان للحكومة.

وتشهد المنافذ البرية بين تونس وليبيا، منذ 8 جويلية الماضي، إغلاقا بسبب تفشي سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في البلد الأخير.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة الليبية في 17 أوت الماضي إعادة فتح المنافذ البرية وحركة الملاحة الجوية مع تونس، فإن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

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