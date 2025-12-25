البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار

بلغت العائدات السياحية، الخميس، مستوى 7،886 مليار دينار، وفق مؤشرات البنك المركزي التونسي، أي بزيادة بنسبة 6،3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.



وتجاوز عدد الوافدين على تونس منذ بداية سنة 2025، وإلى حدود يوم 22 ديسمبر 2025، الهدف الذي رسمته وزارة السياحة والمحدد بـ 11 مليون سائح، ما يؤكّد أنّ النشاط السياحي في تونس تجاوز مرحلة التعافي.



تجاوز الرقم القياسي لما قبل الجائحة



تداعيات الأزمة على الصناعات التقليدية



وقدّر عدد الوافدين على تونس خلال سنةبحوالي، من بينهم، في حين قدّرتبـواعتبر وزير السياحةهذه الانتعاشةوشدّد، يوم، في إطار الإعلان عن ضبط برنامج، على أنّيفرض مواصلة الاستثمار في، والعناية بالبيئة، وتطوير التنشيط السياحي باعتمادتقطع مع الصورة النمطية المستهلكة، عبر تطوير طرق استقبال وتنشيط مبتكرة وحديثة تبرز المخزون الثقافي والعادات والتقاليد التونسية بصورة راقية وحديثة.وأكّدوالجدير بالذكر أنّإلى حدود يومتجاوز الرقم القياسي السابق، الذي تحقّق سنة، وكان في حدود، قبل أن يشهد القطاع انتكاسة تبعًا لتفشّي فيروس كورونا خلال الفترةوخلال تلك المرحلة، صُنّفت، من فنادق ومطاعم ووكالات أسفار ونقل بري وبحري، ضمن، حيث سجّلت مختلف المؤشرات تراجعًا ملحوظًا.وتعلّق التراجع خصوصًا بنسبة الوافدين على الحدود ()، والليالي المقضاة ()، والمداخيل السياحية ().كما عرففي تلك الفترة، ومنذ دخول إجراءات الحجر الصحي الشامل حيّز التنفيذ،جرّاء توقّف التزوّد بالمواد الأولية والإنتاج، وكذلك الترويج على مستوى السوق الداخلية والتصديرية.وأصبح عدد كبير من العاملين في القطاع، كما باتت