إدارة بايدن تخيّر مسؤولين عينهم ترامب بين الاستقالة أو الطرد

الأناضول - أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس، جو بايدن، طلبت من مسؤولين عينهم سلفه، دونالد ترامب سابقا، الاستقالة من المجالس الاستشارية للأكاديمية العسكرية، أو سيتم فصلهم.



وأضافت المصادر موضحة أن من بين المسؤولين الـ11 الذين طُلب منهم الاستقالة، مسؤولون سابقون بارزون في إدارة ترامب مثل السكرتير الصحفي السابق للبيت الأبيض شون سبايسر، والمستشار الكبير السابق لترامب، كيليان كونواي، ومستشار الأمن القومي السابق إتش آر ماكماستر.



من جهتها، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن إدارة بايدن قدمت بالفعل طلبا بهذا الشأن للأشخاص المذكورين.



وأشارت بساكي إلى أن "هدف بايدن هو هدف أي رئيس، التأكد من أن لديك أشخاصا مؤهلين ويتماشون مع قيمك في هذه المجالس، وبالتالي نعم، لقد تم تقديم طلب بهذا الشأن".



