هل ارتكب المترجم خطأ فادحا في تصريح وزير الخارجية اليوناني ؟

"تونس بلد ليس له ثقافة تاريخية أو انتماء تاريخي

تدوينة وزير الخارجية اليوناني

استقبل أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.وقال وزير الخارجية اليوناني، في فيديو مرفوق بالترجمة الصوتية، نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع الفايسبوك،ما يربطنا أهم من ذلك، ليست لدينا أجندا خفية في علاقتنا مع تونس..نحن سنواصل دعم قوى الاعتدال في تونس ونحن ضدّ أيّ قوة تريد فرض المبادئ الدينية والإيديولجية"، حسب تعبيره.يذكر أنّ وزير الخارجية اليوناني، في زيارة لتونس، في إطار منح اليونان 100 ألف جرعة من التلاقيح ضد جائحة كوفيد-19 لبلادنا بهده معاضدة جهودها في مواجهة جائحة الكورونا.ووفق تدوينة وزير الخارجية اليوناني قال الأخير اثر لقاءه رئيس الجمهورية " نحن بلد لا نحافظ مع تونس على روابط تاريخية أو ثقافية فقط ... بل لدينا شيء أكثر من ذلك