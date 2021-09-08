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هل ارتكب المترجم خطأ فادحا في تصريح وزير الخارجية اليوناني ؟

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 07:59قراءة: 0 د, 45 ث
استقبل أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وقال وزير الخارجية اليوناني، في فيديو مرفوق بالترجمة الصوتية، نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة بموقع الفايسبوك، "تونس بلد ليس له ثقافة تاريخية أو انتماء تاريخي ما يربطنا أهم من ذلك، ليست لدينا أجندا خفية في علاقتنا مع تونس..نحن سنواصل دعم قوى الاعتدال في تونس ونحن ضدّ أيّ قوة تريد فرض المبادئ الدينية والإيديولجية"، حسب تعبيره.

يذكر أنّ وزير الخارجية اليوناني، في زيارة لتونس، في إطار منح اليونان 100 ألف جرعة من التلاقيح ضد جائحة كوفيد-19 لبلادنا بهده معاضدة جهودها في مواجهة جائحة الكورونا.




تدوينة وزير الخارجية اليوناني

ووفق تدوينة وزير الخارجية اليوناني قال الأخير اثر لقاءه رئيس الجمهورية " نحن بلد لا نحافظ مع تونس على روابط تاريخية أو ثقافية فقط ... بل لدينا شيء أكثر من ذلك


الفيديو : الدقيقة 2 و10ث




Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 232026

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 11h 53m |           
علاه ضاعت لبلاد وتونس اصبحت بلاش قيمه فيعهد قيسون ؟؟؟
لامؤسسات ولاحكومة ولا مسؤولين فمّا قيس ومعاه قيس !!!
خذا السلطات الكل وهذا ما يجعل الدول ما تعطيش قيمهلا لي هوّ ولا لتونس !!!

Sarramba  ()  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 09h 21m |           
أوصلنا الأخ القائد معمّر الثاني الى مستوى رخيص حتى تشترينا الينان المفلسة، ب بعض الجرعات ... في محاولة بائسة لتفرّق بيننا وبين اخواننا الأتراك المسلمين البرررة ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 08h 56m |           
Maximelinoss
هل مصر "ليست قطعة ارض" ام انها لم تكن "مستباحة من كثير الحضارات والشعوب" مثل الرومانيين والمسلمين والمغول والتتار والصليبيين وغيرهم
وهل "عليسة وقرطاج وحنبعل" كانوا رومانيين او روامة تابعين "لحضارة رومانية ابطالها رومان"
فهل هو الجهل المدقع بالتاريخ ام السعي للتضليل والتذليل

Maximelinoss  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 07h 24m |           
لا يمكن ان نقارن انفسنا بمصر مثلا التي ذكر اسمها في القران فلماذا نهرب من الواقع ...تونس كانت قطعة ارض مستباحة من كثير الحضارات والشعوب ومازلنا نعتز بعليسة وقرطاج وحنبعل وهي حضارة رومانية ابطالها رومان

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 08 Septembre 2021 à 07h 22m |           
رقم هذا الخطأ الاتصالي بدأ يقترب من223



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