عائلتا أسيرين هاربين تطالبان بتوفير "الحماية" للمعتقلين الستة

الأناضول - رام الله/عوض الرجوب - طالب ذوو اثنين من الأسرى الستة، الذين نجحوا الإثنين، بالفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، "أبناء الشعب الفلسطيني" بتوفير "الحماية" للأسرى الهاربين.
وفي وقت سابق، الإثنين، تمكن 6 أسرى فلسطينيين، جميعهم من منطقة جنين ، من الهروب سجن "جلبوع" الإسرائيلي (شمال) عبر نفق، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنّ من بين الأسرى زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى (خلايا عسكرية محسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح") وعضو المجلس الثوري للحركة.
وأضافت أن بين الأسرى الهاربين خمسة أسرى ينتمون لحركة "الجهاد الإسلامي"، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله العارضة".
وقال جبريل الزبيدي، شقيق زكريا الزبيدي وهو من مخيم جنين (شمال) "تلقيا الخبر (الهروب) مثل كل الناس، أن 6 أسرى هربوا من جلبوع".
وأضاف أنهم كعائلة "خائفون على زكريا، رغم تجاربه السابقة في الاعتقال المطاردة.
وقال "رسالتنا كعائلة: نحن خائفون على أخونا، أتمنى من الشعب (...) أي أحد يعرف أي معلومة، ليس ضروري أن ينشرها".
وتابع مخاطبا الشعب الفلسطيني "الأسرى أمانة في أعناقكم، نحن تحت المجهر (..) الشباب أمانة عند الشعب الفلسطيني والحكومة والأجهزة الأمنية، وكل واحد يقول أنا فلسطيني.. (نطلب منه) حافظوا عليهم".
وقال إن شقيقه زكريا "إنسان وطني، قدّم وضحى، وأمْن زكريا الزبيدي والشباب على عاتق الشعب الفلسطيني".
ورأى في هروب شقيقه وباقي الأسرى "انتصار على الجلاد".
وزكريا الزبيدي (45 عاما) معتقل منذ 27 فبراير/شباط 2019، ولا زال موقوفا ولم يصدر بحقه حكم.
من جهتها، تُبدي فتحية عارضة، افتخارها بما فعله ابنها محمود، مضيفة "أفتخر وأعتز بمحمود، الحمد لله، ربنا يرضى عليه".
لكنها تضيف أنها تخشى عليه ممن وصفتهم بـ"الخونة".
وتكمل "فرحنا، وزعلنا"، بعد وصول نبأ الهروب، "لأن الهروب صعب".
ودعت والدة محمود "أي دولة" يتوجه لها ابنها، بالحفاظ عليه، وحمايته.
واعتقل محمود عارضة (46 عاما)، عام 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وفي وقت سابق، الإثنين، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته قرب مدينة جنين، وأغلق حاجز "الجلمة" الرابط بين المدينة وإسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول: "باشرت قوات كبيرة من الشرطة بالتعاون مع حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بنشاط تفتيش وبالتعاون مع جهاز الأمن العام".
وفي وقت سابق، الإثنين، تمكن 6 أسرى فلسطينيين، جميعهم من منطقة جنين ، من الهروب سجن "جلبوع" الإسرائيلي (شمال) عبر نفق، بحسب مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنّ من بين الأسرى زكريا الزبيدي، القائد السابق في كتائب شهداء الأقصى (خلايا عسكرية محسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح") وعضو المجلس الثوري للحركة.
وأضافت أن بين الأسرى الهاربين خمسة أسرى ينتمون لحركة "الجهاد الإسلامي"، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كمامجي، ومحمود عبد الله العارضة".
وقال جبريل الزبيدي، شقيق زكريا الزبيدي وهو من مخيم جنين (شمال) "تلقيا الخبر (الهروب) مثل كل الناس، أن 6 أسرى هربوا من جلبوع".
وأضاف أنهم كعائلة "خائفون على زكريا، رغم تجاربه السابقة في الاعتقال المطاردة.
وقال "رسالتنا كعائلة: نحن خائفون على أخونا، أتمنى من الشعب (...) أي أحد يعرف أي معلومة، ليس ضروري أن ينشرها".
وتابع مخاطبا الشعب الفلسطيني "الأسرى أمانة في أعناقكم، نحن تحت المجهر (..) الشباب أمانة عند الشعب الفلسطيني والحكومة والأجهزة الأمنية، وكل واحد يقول أنا فلسطيني.. (نطلب منه) حافظوا عليهم".
وقال إن شقيقه زكريا "إنسان وطني، قدّم وضحى، وأمْن زكريا الزبيدي والشباب على عاتق الشعب الفلسطيني".
ورأى في هروب شقيقه وباقي الأسرى "انتصار على الجلاد".
وزكريا الزبيدي (45 عاما) معتقل منذ 27 فبراير/شباط 2019، ولا زال موقوفا ولم يصدر بحقه حكم.
من جهتها، تُبدي فتحية عارضة، افتخارها بما فعله ابنها محمود، مضيفة "أفتخر وأعتز بمحمود، الحمد لله، ربنا يرضى عليه".
لكنها تضيف أنها تخشى عليه ممن وصفتهم بـ"الخونة".
وتكمل "فرحنا، وزعلنا"، بعد وصول نبأ الهروب، "لأن الهروب صعب".
ودعت والدة محمود "أي دولة" يتوجه لها ابنها، بالحفاظ عليه، وحمايته.
واعتقل محمود عارضة (46 عاما)، عام 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 15 عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وفي وقت سابق، الإثنين، عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته قرب مدينة جنين، وأغلق حاجز "الجلمة" الرابط بين المدينة وإسرائيل.
وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول: "باشرت قوات كبيرة من الشرطة بالتعاون مع حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بنشاط تفتيش وبالتعاون مع جهاز الأمن العام".
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231956