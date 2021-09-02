رونالدو يقود البرتغال لفوز مثير على إيرلندا

حققت البرتغال فوزا مثيرا على ضيفتها إيرلندا بهدفين لهدف، على ملعب "ألغارفي" الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".



ولعبت البرتغال بضغط هجومي من الدقائق الأولى، وكادت أن تأخذ الأسبقية عند الدقيقة 15، لولا أن الحارس الإيرلندي تصدى لركة جزاء سددها كريستيانو رونالدو.



وعلى عكس سير المباراة، تقدمت إيرلندا بهدف أحرزه المدافع جون إغان، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من ركلة زاوية حولها برأسه في الجهة البعيدة عن حارس المرمى البرتغالي.



وبحثت البرتغال عن التعديل، طيلة الدقائق المتبقية، وانتظرت الجماهير حتى الدقيقة 89، حيث عوض رونالدو ما أخفق به في الشوط الأول وعادل الكفة.



وبعدها، سجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مانحا بلاده ثلاث نقاط ثمينة.



وبهذا واصلت البرتغال صدارتها للمجموعة بـ10 نقاط، تليها صربيا بـ7 نقاط، ثم لوكسمبورغ بـ 6 نقاط، بينما حلت إيرلندا في المركز الرابع بلا نقاط، وأخيرا أذربيجان.



